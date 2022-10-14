تواصل نشاطات مرافق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

طرابلس 14 أكتوبر 2922 (وال)- تواصل الإدارات والمرافق المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا، مزاولة نشاطها بصورة نشطة ودائمة على مدار أيام الأسابيع والشهور.

فقد تم قبل نهاية الأسبوع، وبدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، إقامة دورة لتدريب المعلمين الصحيين، والعاملين الصحيين الذين تم استهدافهم من مناطق ليبيا الغربية والشرقية والجنوبية على حد سواء، وذلك لتدريبهم على معالجة المعلومات الخاطئة حول لقاح كورونا “كوفيد 19″، بالاضافة إلى دعم نشر اللقاح بشكل كبير وعلى أوسع نطاق.

وتحت شعار : “عندما تمنح الفتيات فرصة الازدهار ، لا تتغير حياتهن فحسب بل تتغير مجتمعاتهن أيضًا”، تمكنت منظمة الطفولة العالمية “يونيسيف” وشركاؤها من تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي لــ 7200 فتاة في مناطق مختلفة من ليبيا عن طريق مراكز ثابتة مثل مراكز “بيتي”، وفرق التوعية. (وال)

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