اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي للكتاب تدعو المهتمين بالشأن الثقافي والإعلاميين لحضور فعاليات الافتتاح غداً 

بنغازي 14 أكتوبر 2022 (وال) _ دعت اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب تحت شعار (بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن )، كافة الأدباء والفنانين والمثقفين ولكل مهتم بالشأن الثقافي على مستوى ليبيا والإعلاميين، لحضور فاعليات الافتتاح غداً السبت على تمام الساعة 11 صباحاً بساحة فندق تبستي.

وتابعت اللجنة “يسعدنا ويشرفنا حضوركم الكريم الذي يعتبر دعم معنوي كبير لإنجاح المهرجان، الذي يضم عدد (13) دولة عربية و 244 دار نشر ليبية وعربية، بالإضافة لعديد الفاعليات الثقافية التي تقام على هامش المهرجان

الجدير بالذكر أنه أطلق إسم شاعر الوطن (أحمد رفيق المهدوي) على المعرض تخليداً لذكراه. (وال _ بنغازي) ه أ

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