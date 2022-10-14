وزير التّربية والتّعليم يفتتح المُلتقى الأوّل لمدِيري المدارس للتّعليم الأساسي بطرابلس المركز.

طرابلس 14 أُكتوبر 2022 (وال) – افتتح وزير التّربية والتّعليم “موسى المقريف ” فعاليات المُلتقى الأوّل لمدِيري المدارس للتّعليم الأساسي بمُراقبة التّربية والتّعليم ببلدية طرابلس المركز .

وَشَارك في الملتقى مُدير إدارة التّعليم الأساسي “سالم البرغوتي”، ومُراقب التّربية والتّعليم ببلدية طرابلس المركز “عبد الرزاق الرميلي”، ومُديرو مدارس التّعليم الأساسي بمُراقبة التّربية والتّعليم ببلدية طرابلس المركز .

وتركّزت محاور المُلتقى على أهمّية عمل مُديري المدارس في نجاح العملِية التّعليمية والاِستعدادات للعام الدِّراسي الجديد وتذلِيل الصِّعاب لضمان بداية عام دراسي جديد خالِي من الإشكاليات.

وال..