ليبيا نيوز

وزير التّربية والتّعليم يفتتح المُلتقى الأوّل لمدِيري المدارس للتّعليم الأساسي بطرابلس المركز.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 أُكتوبر 2022 (وال) – افتتح وزير التّربية والتّعليم  “موسى المقريف ”  فعاليات المُلتقى الأوّل لمدِيري المدارس للتّعليم الأساسي بمُراقبة التّربية والتّعليم ببلدية طرابلس المركز .

وَشَارك في  الملتقى مُدير إدارة التّعليم الأساسي  “سالم البرغوتي”، ومُراقب التّربية والتّعليم ببلدية طرابلس المركز  “عبد الرزاق الرميلي”، ومُديرو مدارس التّعليم الأساسي بمُراقبة التّربية والتّعليم ببلدية طرابلس المركز .

وتركّزت محاور المُلتقى على أهمّية  عمل مُديري المدارس في نجاح العملِية التّعليمية والاِستعدادات للعام الدِّراسي الجديد وتذلِيل الصِّعاب لضمان بداية عام دراسي جديد خالِي من الإشكاليات.

 وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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