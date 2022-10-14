ليبيا نيوز

بالصور .. وضع اللمسات الأخيرة داخل الأجنحة الثقافية المشاركة في معرض بنغازي الدولي للكتاب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 14 أكتوبر 2022 (وال) – تستمر الأجنحة الثقافية المشاركة في معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب، في وضع اللمسات الأخيرة داخل الزوايا المخصصة لها، في اليوم الأخير الذي يسبق افتتاح المعرض المقرر غداً السبت الموافق 2022/10/15م. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال السيد (أحمد السويسي) المتحدث باسم اللجنة الإعلامية: “أنه من المقرر أن يكون موعد […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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