بالصور .. وضع اللمسات الأخيرة داخل الأجنحة الثقافية المشاركة في معرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي 14 أكتوبر 2022 (وال) – تستمر الأجنحة الثقافية المشاركة في معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب، في وضع اللمسات الأخيرة داخل الزوايا المخصصة لها، في اليوم الأخير الذي يسبق افتتاح المعرض المقرر غداً السبت الموافق 2022/10/15م. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال السيد (أحمد السويسي) المتحدث باسم اللجنة الإعلامية: “أنه من المقرر أن يكون موعد […]

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