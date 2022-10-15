وزيرا خارجية قطر وتركيا يشددان على أهمية وحدة الأراضي الليبية.

إسطنبول 14 أكتوبر 2022م ( وال ) – أجرى وزير الخارجية التركي ” مولود تشاويش أوغلو ” سلسلة مباحثات مع نظيره القطري الشيخ ” محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ” تناولت آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية في إسطنبول على أهمية دعم كافة الحلول الرامية لإنهاء الازمة الليبية، إضافة إلى تطابق مواقف البلدين بشأن ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة .

كما شدد الجانبان على أهمية وحدة الأراضي الليبية وإنهاء الانقسام الحاصل وتحقيق الاستقرار، داعيا إلى ضرورة تنفيذ الانتخابات الليبية وفق القواعد الدستورية التي يتم الاتفاق عليها.

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