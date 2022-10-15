باتيلي في أول تصريحات: سأتولى قيادة جهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون .

طرابلس 14 أكتوبر 2022م ( وال ) – أعلن المبعوث الاممي الجديد ” عبداله باتيلي ” بأن من أولويات مهامه في ليبيا هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين، حيث إن استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد.

جاء ذلك في أول تصريحات صحفيه له بدى وصوله مساء اليوم الجمعة للعاصمة طرابلس والتي استهلها بالقول ( وصلتُ إلى طرابلس للشروع بمهامي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسوف أتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون، كما سأتولى أيضاً الإشراف على عمل البعثة.

وكشف ” باتيلي ” عن الخطوات العملية لمباشرة مهامه قائلا ( خلال الأيام المقبلة، سوف أتواصل، أولاً وقبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم.

وأكد المبعوث الأممي الجديد على أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، إذ لا بد من احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت.

(وال)