الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا : تكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت 15 –10–2022 .

طرابلس 15 اكتوبر 2022 (وال)- ملخص عام : تكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

** رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة- الجبل الغربي :-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ.

**الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق ، و تكون جيدة على المناطق الممتدة من المرج حتى أقصى الساحل الشرقي ، وقد تكون غزيرة أحياناً تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ، ولاتتجاوز ( 21 )مْ على مناطق الجبل الأخضر.

**الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:34)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:11)

وال..