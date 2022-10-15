الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا : تكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت 15 –10–2022 .
طرابلس 15 اكتوبر 2022 (وال)- ملخص عام : تكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
** رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة- الجبل الغربي :-
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت .
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ.
**الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق ، و تكون جيدة على المناطق الممتدة من المرج حتى أقصى الساحل الشرقي ، وقد تكون غزيرة أحياناً تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ، ولاتتجاوز ( 21 )مْ على مناطق الجبل الأخضر.
**الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.
** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: قليلة السحب .
الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:34)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:11)
وال..
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