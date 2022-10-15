بالصور .. افتتاح النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022م تحت شعار (بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن)

بنغازي 15 أكتوبر 2022 (وال) – افتتحت اليوم السبت بمدينة بنغازي وللمرة الأولى، فعاليات المعرض الدولي الأول للكتاب، والذي جاء بمشاركة (13) دولة عربية، وعدد من دور النشر المحلية تحت شعار (بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن)، متضمناً (132) عنوان من كل صنوف العلوم والأدب والثقافة، موزعة على (244) جناح، بالإضافة إلى عدد من المناط الثقافية المصاحبة من أمسيات ثقافية وتوقيعات للكتب.

وحضر الافتتاح المهندس (صقر بوجواري) عميد بلدية بنغازي، وممثلي سفرات دول (الجمهورية المصرية والسودان وفلسطين و اليونان و إيطاليا والسويد)، رئيس اللجنة العليا للمعرض لواء (خالد المحجوب)، ممثل عن مصرف ليبيا المركزي (مهدي الشارف)، الشاعر (جمعة الفاخري) وزير هيئة الإعلام سابقا، رئيس هيئة الأوقاف بالحكومة الليبية الشيخ (عمر الحداد)، إضافة إلى (عمر بوخطوة) رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، رئيس هيئة الثقافة والتنمية المعرفية (أسامة بركة)، (زينب شهين) رئيس الهيئة العامة للصحافة بنغازي، الدكتور (محمد سعد) رئيس الجامعة الدولية للعلوم الطبية، رئيس شركة الجوف سابقاً (محمد جبريل العرفي)، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي ووسائل الإعلام المحلية والدولية ووكلات الأنباء.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال الكاتب (جمعة الفاخري) رئيس هيئة الإعلام وثقافة سابقا “نبارك للدولة الليبية عامة ولبنغازي خاصة و هذا العرس المعرفي الكبير، حيث تعتبر بنغازي خرجت من الحرب ولم تخرج من الحياة فهي مدينة طعنت في حب الحياة، ولا شك أن الكتاب انتعش في بنغازي و تتعافى بالعلم والثقافة والقراءة والكتاب”.

وأكمل: ” الأمن المعرفي متوفر ومدينة بنغازي لا تغلق أبوابها أمام الثقافات والتيارات المعرفة الأخرى، كما تعلن من خلال المعرض انتصارها على الإرهاب التي حاولت الاعتداء على المدينة بعراقتها وأصالتها بالذبح والشعارات المتأسلمة”.

وأضاف الفاخري: ” من المعروف إن مثل هذه المناشط الدولية من معارض وغيرها يتم دعمها من وزارة الثقافة، ولكن اليوم نشهد دعم من القوات المسلحة وهذا يعتبر وعي متقدم جدا من القيادة العامة للجيش الليبي ويعتبر دليل بأن الجيش يقود المعارك ضد الإرهابيين والجهل والتخلف”.

الجدير بالذكر أن 15 أكتوبر موعد افتتاح المعرض اختير ليتزامن مع الذكرى السنوية لانطلاق المواجهة الشعبية ضد الجماعات الإرهابية داخل إحياء مدينة بنغازي 2014م، وبدعوة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

المعرض يستمر من فترة 15 أكتوبر حتى 23 من ذات الشهر، ويحتفي بجمهورية مصر العربية كضيف شرف في النسخة الأولى، وتحمل الدورة إسم شاعر الوطن ( أحمد رفيق المهدوي). (وال – بنغازي) ه أ / س خ

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