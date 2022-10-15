وزير المالية البريطاني الجديد : الأوضاع صعبة وبعض الضرائب ستزيد.

لندن 15 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ أكد وزير المالية البريطاني الجديد “جيريمي هانت” اليوم السبت، ان (الأوضاع الاقتصادية في البلاد صعبة ، مما يستدعي اتخاذ قرارات صعبة للغاية ، لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا ، ففي الوقت الذي لن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها المواطنون فان بعض الضرائب ستزيد) .

وفي مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز” الانجليزية صباح اليوم قال “هانت” الذي جرى تعيينه أمس الجمعة بعد إقالة “كواسي كوارتنغ” في أعقاب بيان مالي كارثي الشهر الماضي: أن (الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له).

وقد أعلنت رئيسة الوزراء ليز تراس أمس الجمعة ، عن تغيير محوري جديد في خطة حكومتها الخاصة بالاستقطاعات الضريبية، وذلك في محاولة لطمأنة الأسواق المالية ، حيث قالت في مؤتمر صحافي، إنها ستعيد النظر في خطتها لإلغاء زيادة كانت مزمعة في الضريبة على الشركات، وهي الخطة التي صدمت الأسواق المالية، وخسفت بقيمة الجنيه الإسترليني إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار، وفجرت أزمة في سوق العقار والسندات، ورفعت فوائد الاقتراض الحكومية .

على صعيد آخر قالت صحيفة “الفايننشال تايمز” في عددها اليوم السبت : (إن حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس “لا تزال في خطر”، على الرغم من إقالتها وزير الخزانة، كواسي كوارتنغ، وتراجعها عن الكثير من الأمور في الميزانية “المصغرة” التي حددت استراتيجيتها الاقتصادية ، وان نواب حزب المحافظين لا يزالون غير مقتنعين بأنها فعلت ما يكفي، وأن بعض أعضاء البرلمان يخططون للإطاحة بها)

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