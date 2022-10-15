تلاميذ وطلاب مراحل التعليم الاساسي والثانوي والديني في انحاء ليبيا يتوجهون الى مؤسساتهم الاحد .

طرابلس 15 اكتوبر 2022 (وال)- يتوجه تلاميذ وطلاب مراحل التعليم الاساسي والثانوي والديني في كافة مراقبات التعليم في انحاء ليبيا الاحد السادس عشر من اكتوبر لبدء عام دراسي جديد 2023/2022 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ان الاستعدادات قد تكاملت لاستقبال الطلاب في مدارسهم وتوزيع الكتاب المدرسي على مراقبات التعليم .

وحدد قرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 لسنة 2022م مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية – للعام الدراسي 2022 – 2023م ومنها نهاية الفصل الدراسي الاول والامتحانات النهائية للفصل الدراسي ” وبداية الفصل الدراسي الثاني يوم 5 فبراير 2023م .

وجاء في قرار وزير التربية والتعليم أن الدراسة ستعلق الاسبوع الاخير من شهر رمضان الكريم مع اجازة عيد الفطر من يوم 16 ابريل إلى 23 منه 2023م على أن تستأنف الدراسة عقب اجازة عيد الفطر المبارك يوم 24 ابريل 2023 .

وستكون امتحانات الدول الاول لشهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي يوم 28 مايو 2023 م وستجرى امتحانات الدور الاول للشهادة الثانوية يوم 11 يونيو 2023 م .

وحدد القرار عطلة يوم عرفة وعيد الاضحى من يوم 27 يونيو إلى الاول من شهر يوليو 2023 .

واعلنت الوزارة عن اجراء اتفاقات مع فرنسا وايطاليا من اجل تأهيل معلمي مادتي اللغة الفرنسية والايطالية اللتان سيتم تدريسهما اختياريا لمرحلة التعليم الثانوي .

وكانت وزارة التعليم قد اعلنت نتائج اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الدور الأول) للعام الدِّراسي 1443/1444 هـ 2021 – 2022 في العاشر من اكتوبر الجاري .

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