حكومة جديدة في تشاد تضم “توم أرديمي” ومحمد صالح النظيف

أنجامينا 15 اكتوبر 2022 (وال)- عيّن الرئيس التشادي الانتقالي محمد إدريس ديبي الجمعة “حكومة وحدة وطنية”، بناء على ما اقترحه رئيس الوزراء التشادي الصحفي السابق صالح كبزابو البالغ من العمر 75 عامًا، والذي اختاره ديبي رئيسًا للوزراء قبل يومين.

وذكر مراسل مجلة “جون افريك” أن الحكومة التشادية الجديدة ضمت إلى جانب الدبلوماسي المخضرم الذي شغل في السنوات الأخيرة، مهمة ممثل الأمم المتحدة في غرب إفريقيا والساحل محمد صالح النظيف وزيرًا للخارجية، وكلا من المتمرد السابق توم ارديمي كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما أن أبرز المعارضين لاوكين كويرو ميدارد، من بين الداخلين الآخرين إلى الحكومة، وعيّن وزيرا للإنتاج الزراعي والتحول، فيما تم تعيين محمد أحمد الحبو وزيرا للعدل. (وال)

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