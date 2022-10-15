ليبيا نيوز

استطلاع للرأي يشير الى أن المرشح ( لولا دا سيلفا ) سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

برازيليا 15 أكتوبر 2022 م (وال)- كشف آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة أن المرشح اليساري ” لولا دا سيلفا ” سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقررة في 30   أكتوبر، وأنه سيتقدم على الرئيس  المنتهية ولايته ” جايير بولسونارو ”  بـ ( 53 ) بالمائة من الأصوات مقابل ( 47) بالمائة.

 وشمل هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد “داتافوليا”   ( 2898 ) شخصا في نحو ( 180 ) مدينة برازيلية، وحدد هامش الخطأ فيه بنقطتين مئويتين.

 وكان  ”  لولا ”   حصل في الجولة الأولى على ( 48 ) بالمائة من الأصوات، متقدما على ” بولسونارو ”  الذي حصل على (  43 ) بالمائة من الناخبين.

 وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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