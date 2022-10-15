استطلاع للرأي يشير الى أن المرشح ( لولا دا سيلفا ) سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية .

برازيليا 15 أكتوبر 2022 م (وال)- كشف آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة أن المرشح اليساري ” لولا دا سيلفا ” سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقررة في 30 أكتوبر، وأنه سيتقدم على الرئيس المنتهية ولايته ” جايير بولسونارو ” بـ ( 53 ) بالمائة من الأصوات مقابل ( 47) بالمائة.

وشمل هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد “داتافوليا” ( 2898 ) شخصا في نحو ( 180 ) مدينة برازيلية، وحدد هامش الخطأ فيه بنقطتين مئويتين.

وكان ” لولا ” حصل في الجولة الأولى على ( 48 ) بالمائة من الأصوات، متقدما على ” بولسونارو ” الذي حصل على ( 43 ) بالمائة من الناخبين.

وال..