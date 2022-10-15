مظاهرات في تونس العاصمة احتجاجًا على غلاء المعيشة وتطالب بعزل الرئيس قيس سعيّد

تونس 15 أكتوبر 2022 (وال)- أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، بأن العاصمة تونس شهدت اليوم السبت مظاهرة دعت لها جبهة الخلاص الوطني بمناسبة إحياء الذكرى الـــ 59 لعيد الجلاء للتنديد بسياسة الدولة التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، منذ إعلان العمل بالتدابير الاستثنائية في 25 يوليو.

وأفادت الوكالة بأن المظاهرة التي شارك فيها تونسيون قدموا من مختلف الجهات بشارع “الحبيب بورقيبة احتجت على غلاء المعيشة وطالبت بعزل الرئيس قيس سعيّد.

وبحسب نفس المصدر؛ فقد شارك مئات الأشخاص في تجمع بساحة الجمهورية، في مسيرة بدعوة من الحزب الدستوري الحر للتعبير عن معارضة حكم الرئيس قيس سعيد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

وأوضحت الوكالة أن المسيرة التي نظمها الحزب الدستوري الحر، شهدت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أدى إلى إصابة 7 أشخاص بأغماء. (وال)

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