وفد من مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية العامة (145) للإتحاد البرلماني الدولي .

كيغالي 15 أكتوبر 2022 م (وال)- تتواصل في العاصمة الرواندية كيغالي مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي .

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” بأن هناك إشكالية في المواقف الأفريقية داخل الاتحاد البرلماني الدولي تجاه قضايا القارة الأمر الذي اثر سلباً على حل تلك المشاكل .

وأشار في كلمة القاها في الجلسة إلى إمكانية التغلب على هذه الصعوبات والمشاكل من خلال توحيد اراء ومقترحات المجموعة الأفريقية بالتنسيق والتخطيط الجيد والنشط لتوحيد الصفوف.

وتم في الجلسة مواصلة مناقشة البنود المطروحة واعتماد قرار البند الطارئ ، وكذلك انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة بالإتحاد البرلماني الدولي .

وتناولت لجنة شؤون الأمم المتحدة خلال اجتماعها استجابة الأمم المتحدة لتزايد الجوع والمجاعة وحضور الأمم المتحدة الميداني دعما للتنمية الوطنية ،.