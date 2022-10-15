تجهيز قسم الولادة بمستشفى رقدالين القروي .

رقدالين 15 أكتوبر 2022م (وال) – تتواصل بمستشفى رقدالين القروي عملية تجهيز قسم النساء والولادة بالمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة التي تم استلامها مؤخرا من مخازن وزارة الصحة.

وتشمل عملية التجهيز غرفتي العمليات وصالة الولادة الطبيعية، وكذلك غرفة العناية الخاصة بالنساء وغرفة حديثي الولادة والحضانة والايواء بالقسم.

واوضح القسم الاعلامي بالمستشفى بانه سيتم معايرة الأجهزة من قبل شركة خاصة بالتشغيل.. مشيرا إلى أن العمل الفعلي للقسم سيبدأ بعد استكمال التجهيز والاذن من وزارة الصحة بالتشغيل والتعاقد مع الاخصائيين والكوادر الطبية.

( وال )