الكبير يبحث في واشنطن دور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية وإحداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية

واشنطن 15 أكتوبر 2022 (وال)- التقي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بحضور محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الدولية.

وتناول اللقاء الذي عقد – خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية ( IMFC ) بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن – مناقشة تجارب الدول للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وآفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع ارتفاع معدلات التضخم، ودور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الأزمة، وإحداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية. (وال)

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