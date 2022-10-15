ضبط تشكيل عصابي يضم سوريين ومصريين يقوم باختطاف عمالة بهدف ابتزازهم من اجل الحصول على الأموال

طرابلس 15 أكتوبر 2022م (وال) – تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس من القبض على تشكيل عصابي يضم سوريين ومصريين يقوم باختطاف عمالة مصرية بهدف ابتزازهم من اجل الحصول على الأموال.

وأفادت وزارة الداخلية أنه بعد ورود معلومات لأعضاء قوة دعم مديريات الامن بالمناطق عن وجود شخص سوري الجنسية يقوم بابتزاز شخص مصري الجنسية لدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح صديقه المختطف لديه، فتم إعداد كمين محكم لعملية تسليم المبلغ المالي والقبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف عن وجود ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية مختطفين لديه داخل شقته.

وأوضحت أنه بعد اقتحام الشقة المذكورة، تبين وجود شخص أخر من التشكيل العصابي وهو سوري الجنسية تمكن من الهروب بالمختطفين داخل سيارته ونقلهم لمكان أخر، وأنه بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي تمكن عناصر الشرطة من ضبطه في منطقة وادى الربيع ومعه الأشخاص المختطفين، كما تم ضبط شخص ثالث من أفراد التشكيل العصابي وهو مصري الجنسية والذي كانت وظيفته استلام الأموال من عائلات المخطوفين.

وأشارت الوزارة إلى أن تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إحالتهم إلى مكتب النائب العام.

( وال )