سفارة ليبيا في أوكرانيا تُطالب بمن تبقى من أعضاء الجالية الليبية سرعة التواصل معها بشكل عاجل

طرابلس 15 أكتوبر 2022 (وال)- طالبت السفارة الليبية في أوكرانيا، أعضاء الجالية الليبية الذين لايزالون متواجدين بالأراضي الأوكرانية، بضرورة التواصل معها بشكل عاجل.

ودعت السفارة – في بيان لها – كافة المقيمين والطلبة المتواجدين إلى تقديم كافة المعلومات والبيانات الشخصية، والمدن المتواجدين بها للتواصل معهم إذا ما تأزم الأمر.

وقالت السفارة – في بيانها – إن هذه الجهود تأتي في إطار متابعتها للأحداث والتطورات العسكرية الجارية على الساحة الأوكرانية تباعًا، وتحسبًا لأي تصعيد أو طارئ. (وال)

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