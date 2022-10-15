حكومة جديدة في تشاد تضم "توم أرديمي" ومحمد صالح النظيف .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
سفارة ليبيا في أوكرانيا تُطالب بمن تبقى من أعضاء الجالية الليبية سرعة التواصل معها بشكل عاجل
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
ضبط تشكيل عصابي يضم سوريين ومصريين يقوم باختطاف عمالة بهدف ابتزازهم من اجل الحصول على الأموال
تم النشر منذُ 53 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
الكبير يبحث في واشنطن دور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية وإحداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك