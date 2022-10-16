 روسيا تكشف عن مشاريع طاقاوية مستقبلية مشتركة مع السعودية .

موسكو 15 اكتوبر 2022 م (وال) ـــــ أعلن مسئول روسي رفيع أمس الجمعة ، أن روسيا والسعودية تناقشان اقامة مشروعات بتروكيماوية مشتركة في كل من روسيا والسعودية .

وفي مقابلة تلفزيونية تمت على هامش مشاركته في “أسبوع الطاقة الروسي” المنعقد حاليا في موسكو قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك : (نحن وشركات روسية مهتمون بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البتروكيمياويات في كل من السعودية وروسيا) .

وأضاف نوفاك، أن العلاقات بين الدولتين تتطور بشكل ديناميكي، وفي إطار عمل اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين تتم مناقشة جميع مجالات التعاون تقريبا، سواء في مجال الطاقة والنقل أو البناء .

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الشركات الروسية مستعدة لدعم العمل الاستكشافي في السعودية في إطار إصلاح وبناء محطات الطاقة الحرارية وفي مجال مصادر الطاقة المتجددة .

ونقلت قناة روسيا اليوم “آر تي” عن نوفاك قوله : (لدينا تعاون في قطاع النفط والغاز وخطط للعمل المشترك على تطوير المعدات. هناك صندوق استثماري روسي سعودي، يجري في إطاره تمويل المشاريع بشكل أساسي في أراضي روسيا، لكن هناك خطط لتنفيذ مشاريع في السعودية. لدينا علاقة جيدة جدا، وأن مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة اليوم بين موسكو والرياض سيسمح للدولتين بزيادة التعاون) .

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