إصابة طفلين في انفجار لغم بمنطقة عين زارة بضواحي العاصمة طرابلس .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
روسيا تكشف عن مشاريع طاقاوية مستقبلية مشتركة مع السعودية .
تم النشر منذُ 53 دقيقة
اختتام مشروع تدريب وتأهيل المرأة الكفيفة بمنطقة البركة .
تم النشر منذُ ساعتين
حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني، والموظف المسؤول عن معاملات المقاصَّة الإلكترونية لاستيلائهما على أموال عن طريق التزوير .
تم النشر منذُ 3 ساعات
حكومة جديدة في تشاد تضم "توم أرديمي" ومحمد صالح النظيف .
تم النشر منذُ 4 ساعات
أضف تعليقـك