نتائج الدور الثاني الصف السادس الاعدادي 2022

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الاحد، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، الدور الثاني ، للعام الدراسي 2021 -2022 .

وبإمكان طلبتنا الأعزاء، الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط الالكترونية التالية لجميع الاقسام العلمي و الادبي ،، الاحيائي و التطبيقي :

#التعليم_المهني

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#التعليم_الاكاديمي

#الكرخ_الاولى

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#الكرخ_الثانية

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#الكرخ_الثالثة

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#الرصافة_الاولى

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#الرصافة_الثانية

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#الرصافة_الثالثة

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#صلاح_الدين

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#كركوك

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#البصرة

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#القادسية

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#المثنى

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#النجف_الاشرف

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#واسط

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#نينوى

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#ميسان

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#بابل

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#ديالى

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#ذي_قار

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#كربلاء_المقدسة

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#الانبار

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#ممثلية_دهوك

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#ممثلية_اربيل

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#ممثلية_السليمانية

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#خارج_العراق

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إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي