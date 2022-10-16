نتائج الدور الثاني الصف السادس الاعدادي 2022

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الاحد، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، الدور الثاني ، للعام الدراسي 2021 -2022 .
وبإمكان طلبتنا الأعزاء، الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط الالكترونية التالية لجميع الاقسام العلمي و الادبي ،، الاحيائي و التطبيقي :
#التعليم_المهني
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#التعليم_الاكاديمي
#الكرخ_الاولى
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#الكرخ_الثانية
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#الكرخ_الثالثة
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#الرصافة_الاولى
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#الرصافة_الثانية
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#الرصافة_الثالثة
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#صلاح_الدين
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#كركوك
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#البصرة
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#القادسية
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#المثنى
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#النجف_الاشرف
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#واسط
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#نينوى
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#ميسان
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#بابل
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#ديالى
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#ذي_قار
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#كربلاء_المقدسة
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#الانبار
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#ممثلية_دهوك
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#ممثلية_اربيل
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#ممثلية_السليمانية
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#خارج_العراق
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