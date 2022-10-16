ليبيا نيوز

نتائج الدور الثاني الصف السادس الاعدادي 2022

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الاحد، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، الدور الثاني ، للعام الدراسي 2021 -2022 .

وبإمكان طلبتنا الأعزاء، الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط الالكترونية التالية لجميع الاقسام العلمي و الادبي ،، الاحيائي و التطبيقي :

#التعليم_المهني
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#التعليم_الاكاديمي

#الكرخ_الاولى

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#الكرخ_الثانية

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#الكرخ_الثالثة

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#الرصافة_الاولى

 للتحميل اضغط هنا

#الرصافة_الثانية

 للتحميل اضغط هنا

#الرصافة_الثالثة

 للتحميل اضغط هنا

#صلاح_الدين

 للتحميل اضغط هنا

#كركوك

 للتحميل اضغط هنا

#البصرة

 للتحميل اضغط هنا

#القادسية

 للتحميل اضغط هنا

#المثنى

 للتحميل اضغط هنا

#النجف_الاشرف

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#واسط

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#نينوى

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#ميسان

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#بابل

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#ديالى

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#ذي_قار

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#كربلاء_المقدسة

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#الانبار

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#ممثلية_دهوك

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#ممثلية_اربيل

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#ممثلية_السليمانية

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#خارج_العراق

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