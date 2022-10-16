اليوم الأحد .. معرض بنغازي الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام جميع الزوار على تمام الساعة الحادية عشر

بنغازي 16 أكتوبر 2022 (وال) – يفتح معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م صباح اليوم الأحد على تمام الساعة الحادية عشر، أبوابه أمام الزوار وكافة المهتمين بالشأن الثقافي من داخل المدينة وخارجها.

هذا وأوضحت اللجنة العليا للمعرض، بأن تأجيل فتح أبواب المعرض أما الزوار لليوم الأحد، كان بسبب إتاحة الفرصة أمام جميع دور النشر من أجل إتمام تجهيز أجنحتها والمشاركة في العرس الثقافي.

الجدير بالذكر أنه أمس السبت أجريت فعاليات افتتاح المعرض داخل قاعة “سيدي خريبيش” بالساحة المخصصة للمعرض، بحضور العديد من الشخصيات الاعتبارية الليبية والدولية والمهتمين بالشأن الثقافي، إضافة إلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.

هذا وأقيم معرض بنغازي الدولي بمشاركة (13) دولة عربية، وعدد من دور النشر المحلية تحت شعار (بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن)، متضمناً (132) ألف عنوانا من كل صنوف العلوم والأدب والثقافة، موزعة على (244) جناح، بالإضافة إلى عدد من المناط الثقافية المصاحبة من أمسيات ثقافية وتوقيعات للكتب.

والمعرض يستمر في الفترة من 15 أكتوبر حتى 23 من ذات الشهر، ويحتفي بجمهورية مصر العربية كضيف شرف في النسخة الأولى، وتحمل الدورة اسم شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي. (وال – بنغازي) ه ع

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