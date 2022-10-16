مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين في اشتباكات قبلية بالسودان

الخرطوم 16 أكتوبر 2022 (وال)- أعلن الجيش السوداني مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح، في اشتباكات قبلية وقعت في مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان على مدى اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية – عن بيان للجيش اليوم الأحد – إن اشتباكات وقعت بين قبليتي المسيرية والنوبة، شهدت إضرام النار في بعض المنازل ونهب ممتلكات خاصة في أحياء المدينة.

وأكد البيان أن عناصر من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة، تدخلت على مدى يومين وقامت بالفصل بين الطرفين المتنازعين وإخلاء المصابين وتأمين المرافق الحيوية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تطور الموقف وإلقاء القبض على المتسببين لمحاسبتهم. (وال)

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