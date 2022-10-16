فرنسا تُعلن عن تدريب ألفي جندي أوكراني

باريس 16 أكتوبر 2022 (وال)- أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن بلاده ستقوم بتدريب ألفي جندي أوكراني على أراضيها.

وقال ليكورنو – في تصريحات صحفية – إن التدريب سيغطي ثلاثة مستويات “تدريب المقاتلين العام”، ثم “احتياجات محددة طلبها الأوكرانيون مثل اللوجستيات”، ومستوى ثالث من التدريب على المعدات التي قدمناها لأوكرانيا.

وأضاف: “نقوم بذلك من خلال احترام قواعد القانون، دون أن نكون طرفًا في النزاع لأننا لسنا في حالة حرب” مؤكدًا أن فرنسا ستسلم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي من طراز “كروتال” في غضون شهرين.

يُشار إلى أنه منذ بداية النزاع، دربت دول أخرى غير فرنسا عسكريين أوكرانيين على أراضيها، من أبرزها المملكة المتحدة. (وال)

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