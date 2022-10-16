استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قراوة بني حسان.

رام الله 16 أكتوبر 2022 (وال) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد استشهاد الشاب مجاهد أحمد محمد داوود (31 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن خمسة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، بينهم الشاب داوود الذي أصيب بجروح حرجة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي، قبل أن ينقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله في محاولة لإنقاذ حياته ، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بجروحه.

وباستشهاد الشاب داوود، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام 2022 الى 171 شهيدا، بينهم 15 منذ بداية اكتوبر الجاري.

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