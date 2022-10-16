كلية الزراعة بجامعة طرابلس تنظم ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للغذاء.

طرابلس 16 أكتوبر 2022(وال)- نظمت كلية الزراعة بالتعاون مع المنتدى الثقافي بجامعة طرابلس اليوم الاحد ندوة حوارية بمناسبة يوم الغذاء العالمي حول (تداعيات ارتفاع الأسعار على الامن الغذائي الأسري للمجتمع الليبي).

حضر افتتاح الندوة رئيس جامعة طرابلس ورئيس المنتدى الثقافي بالجامعة د” خالد عون” وعميد كلية الزراعة بجامعة طرابلس د “هيفاء دوزان” وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمهتمين بالشأن الغذائي.

وتشتمل الندوة على عدة جلسات تتناول محاور عدة منها مفهوم الامن الغذائي الاسري ومخاطر انعدامه وانعكاس سياسات رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية على القدرة الشرائية للمواطن وامنه وسبل تعزيز الامن الغذائي الاسري في ظل الازمات والأزمات الممتدة بالإضافة إلى دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تعزيز الامن الغذائي.

وفي تصريح لوكالة الانباء الليبية افاد د “إسماعيل القيوي” عضو مؤسسة المنتدى الثقافي لجامعة طرابلس إن الندوة تحاول ان تعالج قضية علمية تمس جانب المجتمع بكامله ازمة الغذاء في ليبيا ومحاولة تقديم امن لهذ الغذاء بشكل كامل تتناول الندوة 6 محاور شارك فيها مجموعة من الأساتذة مختصين في علوم الغذاء فيها بحوث ترتقي لمستوى الازمة التي نعيشها.

وتهدف الندوة تحقيق الامن الغذاء من تداعيات ارتفاع الأسعار داخل السوق الليبي التي ارهقت المواطن ليس هناك تناسب بين دخل الفرد وماهوا مطروح في السوق ومحاولة لرفع المعناة عن الأسر الليبية من جراء التضخم الحاصل في السوق .

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