ليبيا نيوز

مراسل ( وال) : . مدارس الواحات تستقبل أكثر من (10000) تلميذ إيذانا بانطلاق العام الدراسي.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الواحات 16 أكتوبر 2022م (وال) – شرعت مدارس  مدن الواحات في فتح أبوابها اليوم الاحد في لاستقبال تلاميذ صفوف التعليم الأساسي والمتوسط لهذا العام .

ورصد مراسلو وكالة الانباء الليبية بمدن (جالو – اوجلة – اجخرة ) التحاق طلبة مرحلتي الابتدائي والاعدادي بمقاعد الدراسة صباح اليوم الاحد والبداية بشكل رسمي حسب الموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم لبدء العام الجديد .

وأشار مراسلو (وال) إلى أن عدد التلاميذ بمنطقة الواحات يقد بأكثر من عشرة الاف تلميذ وتلميذة ، ومن المفترض ان يتم توزيع الكتب المنهجية وجدول الحصص اليومي وتوزيع المجموعات والمعلمين .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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