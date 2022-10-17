ليبيا نيوز

بايدن يقرع خطة تراس الاقتصادية ، ويقول إنه غير قلق بشأن قوة الدولار.

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 واشنطن 16 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ انتقد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عبر فيديو متداول على نطاق واسع أمس السبت الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية “ليز تراس” ووصفها بأنها خطأ ، كما قال إنه غير قلق بشأن قوة الدولار الأمريكي المرتفع.

 وقد وصف الرئيس بايدن الخطة بأنها «خطأ»، في وقت تستعد رئيسة حزب المحافظين ، ورئيسة الوزراء الجديدة للدخول في محادثات أزمة من أجل وضع خطة موازنة جديدة، وسط .

وكان خفض الضرائب محور برنامج الإصلاح الاقتصادي المتشدد الذي أعلنته تراس رفقة وزير المالية المقال “كواسي كوارتنغ” قد قوبل بانتقاد من حزب “الديمقراطيين الليبراليين” و “الوطني الاسكتلندي” ووزيرة المالية في حكومة الظل العمالية “راشيل ريفز” الذين يرون أن حكومة جديدة بقيادة حزب العمال هو (ما تحتاجه البلاد) حسب سبكة بي بي سي.

…(وال)…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك