بايدن يقرع خطة تراس الاقتصادية ، ويقول إنه غير قلق بشأن قوة الدولار.

واشنطن 16 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ انتقد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عبر فيديو متداول على نطاق واسع أمس السبت الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية “ليز تراس” ووصفها بأنها خطأ ، كما قال إنه غير قلق بشأن قوة الدولار الأمريكي المرتفع.

وقد وصف الرئيس بايدن الخطة بأنها «خطأ»، في وقت تستعد رئيسة حزب المحافظين ، ورئيسة الوزراء الجديدة للدخول في محادثات أزمة من أجل وضع خطة موازنة جديدة، وسط .

وكان خفض الضرائب محور برنامج الإصلاح الاقتصادي المتشدد الذي أعلنته تراس رفقة وزير المالية المقال “كواسي كوارتنغ” قد قوبل بانتقاد من حزب “الديمقراطيين الليبراليين” و “الوطني الاسكتلندي” ووزيرة المالية في حكومة الظل العمالية “راشيل ريفز” الذين يرون أن حكومة جديدة بقيادة حزب العمال هو (ما تحتاجه البلاد) حسب سبكة بي بي سي.

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