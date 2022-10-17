الدبيبة يطالب وزير الرياضة بمتابعة ما تعرضت له بعثة فريق الأخضر من مصاعب ومعاملة سيئة بدولة تنزانيا .

طرابلس 16 اكتوبر 2022 م ( وال ) – طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” من وزير الرياضة ” عبد الشفيع الجويفي ” بمتابعة ما تعرضت له بعثة فريق الأخضر بدولة تنزانيا من مصاعب والتي تسببت في تعرض حياة الرياضيين للخطر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والاتحاد العام الليبي لكرة القدم ،.

وأصدرت وزارة الرياضة من جانبها بيانا استنكرت فيه بشدة ما تعرضت له بعثة فريق الاخضر من معاملة سيئة في تنزانيا وطالبت الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالتحقيق في هذه الاعمال والممارسات غير الرياضية

ويذكر أن فريق الاخضر لكرة القدم يخوض اليوم الأحد مباراة الاياب ضمن كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الساعة السادسة مساء بملعب شامازي بتنزانيا أمام فريق «عزام» التنزاني، بعدما حسم نتيجة لقاء الذهاب على ملعب شهداء بنينا بثلاثية نظيفة.