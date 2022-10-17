طرابلس 17 اكتوبر 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الاثنين وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام : أجواء خريفية مع تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة علي مناطق الشمال الشرقي وتشمل يوم الغد بعض مناطق الوسط ومناطق الشمال الغربي .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي سرت وتشمل يوم الغد معظم الساحل الغربي والمناطق الداخلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة و الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 28)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر و الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ، ولاتتجاوز ( 20 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجفرة واحتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلي ظهور بعض السحب و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ .

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