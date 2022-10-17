مراسل (وال) : مبادرة مؤاخاة وتعارف بين أهالي مدن الواحات ( جالو -اوجلة – اجخرة ) .

جالو 17 اكتوبر 2022م ( وال ) – اطلق مجموعة من الشباب بمنطقة الواحات مبادرة اجتماعية للم شمل المدن المتجاورة وزيادة الترابط والابتعاد عن الفتن والخلافات.

وصرح منظمو الحملة لمراسل وكالة الانباء الليبية بإن هذه الخطوة تأتي لقطع الطريق على بعض مروجي الحساسيات والنعرات، واثارة المشاكل بشكل يومي في مناحي الحياة بين المناطق.

وأفاد أحد المشرفين ” وليد الاوجلي ” ان خطوات الحملة ستبدأ بزيارة شبابية من اوجلة لجالو وقضاء وقت في منازل الأصدقاء، واثبات انه لا يوجد اي حساسيات او قطيعه ثم يلتحق شباب جالو مع شباب اوجلة ويتوجهون لزيارة اجخرة وهكذا بشكل دوري في وقت لا تحتمل فيه البلاد أي مزيد من النزاعات الغير مجدية .

( وال )