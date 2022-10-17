الأمين العام لـ "أوبك" : قرار خفض الإنتاج مبني على أسس اقتصادية بحتة.

الجزائر 17 أكتوبر 2022 (وال) – قال “هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بأن قرارات المنظمة وحلفائها ، بما فيها القرار الأخير القاضي بخفض إنتاج التحالف بـ 2 مليون برميل يوميا اعتبارًا من نوفمبر القادم مبنية على أسس اقتصادية وفنية بحتة.

وأوضح “الغيص” في ندوة صحفية بمناسبة زيارته للجزائر أن القرارات يستند اتخاذها على دراسات فنية بحتة لأوضاع الاقتصاد العالمي والطلب على النفط إلى جانب الإمدادات من داخل و خارج أوبك، ومتابعة مستويات الالتزام بقرار خفض الإنتاج من طرف الدول المعنية للتوصل في الأخير إلى قرار يصب في مصلحة الدول المستهلكة والمنتجة للنفط والاقتصاد العالمي.

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