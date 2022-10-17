رئيس مجلس النواب يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي

القبة 17 أكتوبر 2022 (وال)- استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين في القبة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب – في بيان – إن اللقاء تناول بحث الأوضاع في ليبيا بشكل عام، وسُبل الوصول إلى إنهاء الأزمة الراهنة والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مطلع سبتمبر الماضي الدبلوماسي السنغالي عبدالله باثيلي مُبعوثًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، خلفًا للمبعوث السابق السلوفاكي يان كوبيتش الذي استقال بشكل مفاجئ في نوفمبر 2021، وظل المنصب شاغرًا لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام.

وباشر باثيلي مهام عمله في ليبيا الأسبوع الماضي بسلسلة لقاءات أجراها في طرابلس، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، تمحورت حول ضرورة إيجاد حل لتسوية الأزمة في ليبيا، وجهود الأمم المتحدة في هذا المجال. (وال)

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