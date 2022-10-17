مراسل (وال): توزيع الحقيبة المدرسية على ابناء الاسر محدودة الدخل بالجفرة.

الجفرة 17 أكتوبر 2022م (وال)- شرع مكتب صندوق الزكاة ببلدية الجفرة بتوزيع مكونات الحقيبة المدرسية على أبناء الاسر التي ليس لديها دخل أو ذات الدخل المحدود بكافة المراحل التعليمية بمدارس مناطق ( هون – ودان – سوكنة – زلة – الفقهاء ) .

وأفاد مدير المكتب ” عمر عبدالقادر” وكالة الانباء الليبية بأن عدد الأسر المستهدفة والمسجلة لديها يبلغ (104) أسرة، ولديها أبناء بمراحل التعليم الأساسي عددهم ( 315 ) طالب وطالبة مسجلين في منظومة الصندوق ، وقد تم تسليمهم الحقيبة المدرسية التي تشتمل على حقيبة وكراسات وأقلام ومستلزمات أخرى تهم الطالب و تساعده على أداء واجباته المدرسية .

وأوضح بأن مكتب صندوق الزكاة بالجفرة سيعمل على مواكبة العام الدراسي الجديد وتقديم المساعدة للطلاب الأكثر احتياجا من المستلزمات اللازمة وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على تحصيل الزكاة ممن يتوجب عليهم شرعا دفعها.

( وال )