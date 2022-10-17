الدبيبة يُهنئ نظيره الكويتي الشيخ “أحمد نواف الصباح” بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

طرابلس 17 أكتوبر 2022 (وال)- هنأ رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة نظيره الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح، بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وقال الدبيبة – في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر- أبعث بأطيب التهاني إلى معالي رئيس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد نواف الصباح، بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي”.

وعبر الدبيبة عن تطلع حكومته لإستمرار التعاون والعمل مع دولة الكويت الشقيق الداعم دائمًا لإستقرار ليبيا ووحدتها. (وال)

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