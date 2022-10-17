وصول فريق طبي أردني زائر لعلاج العقم وتأخر الإنجاب إلى مركز سبها الطبي

طرابلس 17 أكتوبر 2022 (وال)- وصل إلى مركز سبها لعلاج العقم؛ فريق طبي زائر من دولة الأردن لإجراء عمليات حقن مجهري لأكثر من 1000 حالة تُعاني من العقم وتأخر الإنجاب.

ووفقًا لما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، فإن الفريق الطبي الزائر سيُشرف على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمركز، حول أحدث الطرق لمعالجة تأخر الإنجاب، وتقنيات الحقن المجهري.

يُشار إلى أن زيارة الوفد الأردني، تأتي بدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، لتعزيز الخدمات العلاجية بالداخل وتحسين خدمات تأخر الإنجاب. (وال)

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