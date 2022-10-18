استئناف أعمال توسعة الطريق الدائري الثالث في منطقة صلاح الدّين والهضبة.

طرابلس 17 أكتوبر 2022م (وال) ـ أكدت شركة الخدمات العامة طرابلس اليوم الاثنين، استمرار عمل إدارة الطوارئ في عمليات التوسعة لمشروع طريق الدائري الثالث في منطقة “صلاح الدين” الهضبة البدري.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن عمليات التوسعة تتم بإشراف لجنة فتح المسارات وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

وشرعت شركة الخدمات العامة – طرابلس منذ أمس الأحد في أعمال الهدم؛ لتسوية المباني العشوائية على مسار الطريق الدائري الثالث، حيث غطت أعمال الهدم منطقة “طريق الشوك” من (الإشارة الضوئية-طريق الشوك حتى طريق الهضبة الشرقية) والتي تقدر بمساحة 4500 متر مربع.

وكانت الشركة قد أخطرت السكان وأصحاب المنازل الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بدءَا من (طريق صلاح الدين وحتى طريق الهضبة) بعزمها على إزالة المباني الواقعة على المسار و فتح مسارات جديدة في المنطقة.

يشار إلى أن مسار الطريق الدائري الثالث يمتد على طول 24 كيلو مترًا بداية من (جزيرة غوط الشعال وينتهي بـطريق الشط).