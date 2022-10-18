أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات جوية أواخر أكتوبر.

سيول 18 أكتوبر 2022 (وال) – تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق أواخر أكتوبر وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في الفترة القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء ان سيول وواشنطن ستجريان تدريبات جوية مشتركة شاملة استعدادا للحرب، في منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية في الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر بمشاركة حوالي 140 طائرة كورية جنوبية من طرز F-35A، وF-15K، وKF-16، حوالي 100 طائرة أمريكية من طرز F-35B، وF-16.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات الجوية المشتركة على هذا النطاق الواسع منذ ديسمبر 2017.

.. (وال ) ..