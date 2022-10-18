وال| جناح دولة جنوب السودان يلفت أنظار زوار معرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي 18 أكتوبر 2022 (وال) – جميع دور النشر المشاركة في معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب هي لدول عربية يبلغ عددها 13 دولة، باستثناء دولة واحدة وهي جنوب السودان وعمرها لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، لهذا لفتت نظر زوار المعرض، وحضت بنسبة إقبال ملحوظ.

وكالة الأنباء الليبية التقت المسؤولة عن جناح دولة جنوب السودان بالمعرض الصحفية والكاتبة قاتا يمبا، حيث صرحت: “دار (يولز هاوس) للنشر تمثل دولة جنوب السودان في معرض بنغازي الدولي الأول، و المعروف أن دولة جنوب السودان دولة وليدة والكثير من الناس لا يعلمون عنها شئ يذكر، وعمر دار النشر (يولز هاوس) عامين فقط”.

وأضافت قاتا: “لدينا العديد من الإصدارات الأدبية والكتاب يكتبون باللغتين العربية و الإنجليزية ولدينا إصدارات لكتاب سودانيين يمثلون السودان الواحد، بالإضافة لكتاب من جنوب السودان يكتبون باللغة الإمحرية وهي اللغة المحلية لدولة جنوب السودان، وهي أيضاً اللغة الإثيوبية بحكم إنها دولة جوار لجنوب السودان”.

وأوضحت: “معظم الكتب في الجناح هي كتب أدبية من شعر وقصص وروايات ومعظمها عن أدب الحرب، بالإضافة إلى كتب سياسية تتناول سياسة جنوب السودان والأزمات التي مرت بها الدولة منذ استقلالها، وأكثر ما تمتاز به الكتابات هي المستمدة من تاريخ الأجداد وعلاقتهم بالأرض وارتباطهم الشديد بها، والموروث الثقافي شبيه بالثقافة الأفريقية المحلية، يدور حول الزواج والعلاقات الاجتماعية”.

واختتمت مسؤولة الجناح: ‘من أبرز كتاب جنوب السودان هم “الكاتب عبد العزيز بركة ساكي وهو كاتب سوداني لديه أكثر من 13 عنوان داخل جناح معرضنا، وهذه الكتب مترجمة للغة الإنجليزية والإمحرية، بالإضافة للغة العربية، مشيرة إلى إنهم سعداء بتلقي الدعوة للمشاركة في معرض بنغازي الأول للكتاب. (وال _ بنغازي) ه أ

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