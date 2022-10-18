أستراليا تلغي اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني.

كانبرا 18 أكتوبر 2022 (وال) – ألغت استراليا اليوم الثلاثاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لدولة الكيان الصهيوني ، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته حكومة “سكوت موريسون” السابقة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية “بيني وونغ” إن ” وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب” .. مضيفة أن بلادها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة “سكوت موريسون” قد اعترفت رسميا عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال الصهيوني.

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