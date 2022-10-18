الجمعية الوطنية لرعاية الشباب بمنطقة الساحل الغربي تحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من دورة الإسعافات الأولية .

طرابلس 18 اكتوبر 2022 ( وال ) – احتفلت الجمعية الوطنية لرعاية الشباب بمنطقة الساحل الغربي أمس بتخرج الدفعة الثالثة من دورة الإسعافات الأولية التي نظمتها بالتعاون مع المجلس التسيري العجيلات وشركة نعيم العافية تحت شعار مسعف في كل بيت .

وشارك في هذه الدورة 44 مشارك ومشاركة ومن مختلف الأعمار ومن مختلف مناطق الساحل الغربي .

وحضر حفل التخرج رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لرعاية الشباب و مدير إدارة الفروع و رئيس مكتب الماجدات و مدير إدارة النشاط و مدير الجمعية الوطنية لمنطقة الساحل الغربي و مدير مكتب الماجدات بمنطقة الساحل الغربي و رئيس الجمعية الوطنية لرعاية الشباب فرع العجيلات وعضو من المجلس التسيري لبلدية العجيلات ولفيف من المهتمين والمشجعين للعمل الاهلي الإنساني بالمنطقة .

و تم في ختام الحفل توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية على المشاركين .