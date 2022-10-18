وزارة الداخلية تُشارك في فعّاليات الدورة التسعين للجمعية العامة للإنتربول

نيودلهي 18 أكتوبر 2022 (وال)- تُشارك وزارة الداخلية بحكومة الوحدة في فعّاليات الدورة التسعين للجمعية العامة للإنتربول التي تعقد بمدينة نيودلهي بالهند حاليًا.

وقالت الوزارة – على صفحتها الرسمية – إن رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدوليه لواء عادل الشروي، يُشارك في أعمال هذه الدورة التي تعقد في الفترة من 18 – 21 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع هذه الدورة؛ مناقشة العديد من المواضيع منها: مستقبل العمل الشرطي، والشرطة في مواجهة الجريمة المعاصرة، واستخدام التكنولوجيا في الجريمة المالية الدولية.

ويُشارك في أعمال الجمعية العامة حوالي 2000 مشارك، بينهم وزراء ورؤساء مكاتب تحقيق، وكبار قادة الشرطة بالإضافة إلى ممثلي الإنتربول ومسؤولين كبار يُمثلون البلد المضيف. (وال)

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