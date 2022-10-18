مراسل (وال): استياء وانزعاج كبيرين في أوساط المستفيدات من منحة الزوجة والبنات بجالو بسبب اجراءات بطاقة إيفاء ومصرف الجمهورية.

جالو 18 أكتوبر 2022 م (وال) – عبرت العديد من السيدات من شريحة المتزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشر عن استيائهن تجاه إجراءات بطاقة إيفاء بعد استلامها من الشؤون الاجتماعية ضمن المنحة المقررة من الحكومة.

وكشفت السيدات المحتجات بانه لا يوجد بمدينة جالو او منطقة الواحات كلها أي فرع لمصرف الجمهورية، باعتباره الجهة المسؤولة عن اصدار وسحب هذه البطاقة.

وقال أولياء الأمور ان محلات الصرافة تطلب خصومات ورسوم كبيرة مقابل الحصول على المبلغ، مما يضطرهم للسفر الى مدن مجاورة بعيدة مما اعتبروه عدم جدوى وفائدة هذه البطاقة.

وصرحت احد الزوجات ” أ . م . م ” لمراسل وكالة الانباء الليبية انها استلمت البطاقة منذ ثلاثة شهور ولم تتمكن من الاستفادة منها الى الان، وأنه كان من السهل ادراجها بحسابات مصرفية مباشرة على حد قولها.

وأشار مراسل (وال) أن حالة الاستياء وردة الفعل برزت بوضوح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت حاجة الناس الماسة للمنحة خصوصا مع بداية العام الدراسي وكان من السهل ادراجها بحسابات مصرفية مباشرة على حد قولهن

(جالو – وال)