الحويج يبحث مع السفير الألماني عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا

طرابلس 18 أكتوبر 2022 (وال)- بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع السفير الألماني مِخائيل أونماخت، أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بطرابلس، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية سهيل بوشيحة.

كما ناقش الجانبان المشاكل والعقبات التي تُواجه عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.

وأكد الحويج حرص وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة، على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام الشركات الألمانية وتوفير بيئة عمل مناسبة.

ودعا الحويج إلى ضرورة استئناف عمل سفارة ألمانيا من مقرها بليبيا، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة للمواطنين.

من جهته، أكد السفير الألماني رغبة بلاده في دعم ليبيا سياسيًا واقتصاديًا من خلال المبعوث الأممي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، خاصة في تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى بما يُساهم في تنمية دولة ليبيا. (وال)

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