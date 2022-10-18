اتفاق على تسيير رحلات حافلة شركة السهم بين العاصمة وسواني بن ادم.

سواني بن ادم 18 أكتوبر 2022 م (وال) – اتفق المجلس البلدي لبلدية سواني بن آدم وشركة السهم للنقل العام المساهمة على تسيير حافلات نقل الركاب الي بلدية سواني بن آدم من والى وسط العاصمة طرابلس.

واوضح المركزي الاعلامي لبلدية السواني بان خط سير الحافلة من المحطة التي حدد مكانها بجوار خزان مياه وجسر السواني بالقرب من نقطة الدفاع المدني ومكان الوصول برج ذات العماد في طرابلس ابتداء من الاربعاء 19 اكتوبر الساعة التاسعة صباحا.

واشار الى ان رحلة العودة من داخل طرابلس الساعة السادسة مساء ا ، وحدد تسعيرة الرحلة ( 1 ) دينار للراكب .

(جالو – وال)