ورشة عمل مصغرة حول كيفية تطوير مهارات المعلم.

رقدالين 18 أكتوبر 2022 م (وال) – نظم المعهد العالي للعلوم التقنية ببلدية رقدالين ورشة عمل مصغرة حول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس وأثرها على تحسين الأداء.

وتم خلال هذه الورشة التي حضرها أعضاء هيئة التدريس والشؤون العلمية والمعيدين والمهتمين بالعملية التعليمية بحث واستعراض العديد من الأبحاث والأوراق العلمية والتي تناولت في مجملها المعوقات والصعوبات التي تواجه عضو هيئة التدريس على أداء مهمته العلمية وكيفية الوصول الى حلول جذرية حتى يتمكن الطالب من التحصيل العلمي اللازم.

وتناول مدير عام المعهد العالي للعلوم والتقنية الدكتور ” طارق النائلي ” في ورقة العمل التي عرضها جملة من الجوانب العملية التي تساعد عضو هيئة التدريس على تطوير الأداء لديه للرقي بالعملية التعليمية الى مستويات اعلى حتى يتمكن من إيصال المعلومة الى المتلقي بشكل أفضل وأكثر جودة ذات جدوى عملية.

وأوضح ” النائلي ” في ورقته بان تطوير الذات لدى عضو هيئة التدريس من العوامل الرئيسية لخلق حلقة اتصال إيجابية مع الطالب حتى يتمكن من التحصيل العلمي ذي الجودة العالية.. لافتا إلى ضرورة وأهمية العمل المتواصل لهذا التطوير والابتعاد عن النمط التقليدي السائد في العملية التعليمية بشكل عام.

وشدد مدير عام المعهد في ختام الورقة على ضرورة ان يتحلى عضو هيئة التدريس بالانضباط والجدية في أداء الرسالة المكلف بها وصولا بالمعهد الى طريق الجودة الشاملة

(وال)