وزارة الداخلية تشارك في فعاليات الدورة التسعين للجمعية العامة للانتربول .

طرابلس 18 أكتوبر 2022 م (وال)-تشارك وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ” في فعاليات الدورة التسعين للجمعية العامة للانتربول و التي تعقد بمدينة نيودلهي بالهند حاليا .

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية إن رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدوليه لواء “عادل الشروي يشارك في أعمال هذه الدورة التي تعقد في الفترة من 18 الى 21 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع هذه الدورة مناقشة العديد من المواضيع منها “مستقبل العمل الشرطي” و “الشرطة في مواجهة الجريمة المعاصرة” و “استخدام التكنلوجيا في الجريمة المالية الدولية”.

ويشارك في أعمال الجمعية العامة حوالي 2000 مشارك، من بينهم وزراء ورؤساء مكاتب تحقيق، وكبار قادة الشرطة بالإضافة إلى ممثلي الانتربول ومسؤولين كبار يمثلون البلد المضيف.