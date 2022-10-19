تواصل عرض البحوث العلمية ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للاستحقاق الانتخابي والاعلام.

بنغازي 18 أكتوبر 2022م (وال) – واصل عدد من الأكاديميين والبُحاث والإعلاميين بقاعة مركز البحوث والاستشارات بالحميضة تقديم أوراقهم البحثية حول الاستحقاق الانتخابي والاعلام وسبل توظيف الاعلام في إنجاح الاستحقاق الانتخابي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثالث حول الاعلام والاستحقاق الانتخابي

وقدم المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر من جامعات ( عمر المختار – الزاوية – طرابلس – بنغازي إضافة الى كلية الاقتصاد وقسم العلوم السياسية بإجدابيا ) خمس ورقات علمية تناولت مختلف التصورات والمقترحات لتوظيف الاعلام في خدمة الانتخابات .

وأوضحت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة ” سليمة زيدان” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن الأوراق البحثية المقدمة تهدف الى بحث سبل دعم الاستحقاق الانتخابي وتوظيف وسائل الاعلام الوطنية في إنجاح الانتخابات

وقالت ان كافة كليات واقسام الاعلام تسعى الى الخروج بتوصيات في بيان ختامي سيتم عرضه يوم الاختتام في سبيل توفير المناخ الملائم للانتخابات وتوعية الشعب بكافة تركيباته للأقبال نحو صناديق الاقتراع

( وال)