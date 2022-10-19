الحويج يبحث مع السفير الألماني عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.

طرابلس 18 أكتوبر 2022م (وال) ـ بحث وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع السفير الألماني “مِخائيل اونماخت” أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بطرابلس بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية سهيل بوشيحة.

كما ناقش الجانبان المشاكل والعقبات التي تواجه عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.

وأكد “الحويج” على حرص وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام الشركات الالمانية وتوفير بيئة عمل مناسبة.

ودعا “الحويج” إلى ضرورة استئناف عمل سفارة ألمانيا من مقرها بليبيا وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة للمواطنين .

من جهته ، أكد السفير الألماني رغبة بلاده في دعم ليبيا سياسياً وٌاقتصادياً من خلال المبعوث الاممي للوصول الى انتخابات برلمانية ورئاسية وخاصة في تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى بما يساهم في تنمية دولة ليبيا.